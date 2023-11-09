اتحاد الروبوت والرياضات اللاسلكية يستعرض إنجازات المنتخب بالأولمبياد العالمي في بنما

التقى وفد الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، برئاسة المدير التنفيذي للاتحاد الدكتور أيمن بن جميل البركاتي، السيدة الأولى لجمهورية بنما ياسمين كولون دي كورتيزو، بحضور ممثل سفارة خادم الحرمين الشريفين في البيرو ياسر القرني.

وشهد اللقاء استعراض إنجازات المنتخب السعودي في الأولمبياد العالمي للروبوت، ومناقشة آفاق المشاركة المستقبلية للسعودية في الأولمبياد العالمي للروبوت، و دور المحكمين السعوديين في المحافل الدولية.

وبينت ياسمين كولون أن هذا المجال الحيوي يشهد تطوراً متسارعاً ويفتح آفاقاً واسعة لتنمية القدرات البشرية وتعزيز تعليم العلوم والهندسة والتكنولوجيا (STEM).

هذه المشاركة تعد الأولى من نوعها لطلاب المملكة في جمهورية بنما، وتأتي استكمالاً لسلسلة المشاركات الدولية للمملكة في مجال الروبوت والتقنية.