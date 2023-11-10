ولي العهد يطلق مبادرة إنمائية في أفريقيا بمليار دولار

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في أفريقيا، التي تشمل مشروعات وبرامج إنمائية بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات.

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وأكد الأمير محمد بن سلمان، خلال افتتاحه أعمال القمة السعودية - الأفريقية في الرياض، حرص المملكة على تعزيز التعاون وتنمية العلاقات مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات، بما يسهم في إرساء الأمن والسلام بالمنطقة والعالم أجمع.

وأضاف ولي العهد، أن المملكة قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة أفريقية، مشيراً إلى حرصها على دعم حلول مبتكرة لمعالجة الديون الأفريقية، وتأكيدها حق الدول في تنمية مواردها وقدراتها الذاتية.

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ولفت الأمير محمد بن سلمان، إلى دعم بلاده حصول الاتحاد الأفريقي على عضوية كاملة بمجموعة العشرين. ورحّب باستئناف مباحثات جدة بين ممثلي طرفي الأزمة في السودان، معرباً عن أمله في أن تكون لغة الحوار هي الأساس.

ودان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين، واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني، مشدداً على ضرورة وقف الحرب.

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