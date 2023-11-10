القمة السعودية الأفريقية.. رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدعو لوقف تدمير غزة

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد إلى الوقف الفوري لتدمير قطاع غزة وإيجاد حل سياسي عاجل.

وقال خلال مشاركته في القمة السعودية الأفريقية، إن العلاقات السعودية الإفريقية أسهمت في مشاريع متنوعة، وهذة القمة مطالبة بالتأسيس ووضع الخطط الناجعة لتوسيعه والمضي به قدما بخطوات ممنهجة، موجها الشكر للمملكة على استضافتها للقمة.

وانطلقت في الرياض قمة سعودية - أفريقية تؤسس لتعاون استراتيجي بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والأمنية، والثقافية، بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والاستقرار.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والدول الأفريقية (74.735) مليار ريال سعودي (20 مليار دولار) في 2023، مثلت الصادرات منها 53.071 مليار ريال (14 مليار دولار)، فيما بلغت الواردات 21.664 مليار ريال (5.8 مليار دولار).