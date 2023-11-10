استمرار توافد رؤساء وقادة وفود الدول المشاركة في القمة السعودية الأفريقية

يتواصل توافد القادة والرؤساء المشاركين في "القمة السعودية الأفريقية"، في العاصمة الرياض.

والقمة "السعودية - الأفريقية": تؤسس لتعاون استراتيجي بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والأمنية، والثقافية، بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والاستقرار.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والدول الأفريقية (74.735) مليار ريال سعودي (20 مليار دولار) في 2023، مثلت الصادرات منها 53.071 مليار ريال (14 مليار دولار)، فيما بلغت الواردات 21.664 مليار ريال (5.8 مليار دولار).