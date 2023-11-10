أمير قطر والرئيس المصري يناقشان الجهود المشتركة لوقف العدوان على غزة

يبحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الجمعة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الوضع في قطاع غزة.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادر مصرية مطلعة أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وصل إلى مصر صباح اليوم الجمعة في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس السيسي.

وتأتي زيارة أمير قطر في إطار التنسيق لمعالجة الأزمة الراهنة في قطاع غزة.

وكان أمير قطر قد زار العاصمة الإمارتية أبو ظبي أمس الخميس، وبحث مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسبل تعزيز العمل الإنساني وحماية المدنيين ووقف التصعيد.