أخبار دوليّة

أمير قطر والرئيس المصري يناقشان الجهود المشتركة لوقف العدوان على غزة

10 نوفمبر 2023 · < 1 minutes

يبحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الجمعة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الوضع في قطاع غزة.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادر مصرية مطلعة أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وصل إلى مصر صباح اليوم الجمعة في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس السيسي.

وتأتي زيارة أمير قطر في إطار التنسيق لمعالجة الأزمة الراهنة في قطاع غزة.
وكان أمير قطر قد زار العاصمة الإمارتية أبو ظبي أمس الخميس، وبحث مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسبل تعزيز العمل الإنساني وحماية المدنيين ووقف التصعيد.