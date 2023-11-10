ولي العهد يفتتح أعمال القمة السعودية الأفريقية في الرياض

افتتح الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الجمعة، أعمال القمة السعودية الأفريقية في العاصمة الرياض.

ورحب في بداية كلمته بالقادة الحضور، مجددا دعوته لإيقاف الحرب والتهجير القسري في غزة.

وقال: "يسرني نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أن أرحب بكم وأنقل لكم تمنياته بنجاح هذه القمة".

وأضاف: "ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني ونؤكد ضرورة وقف الحرب".

وأكد أن المملكة تحرص على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع.