رئيس جيبوتي في القمة السعودية الأفريقية: المملكة نموذج يحتذى به في مواكبة الجهود التنموية بالقارة

قال رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي إن المملكة تعد أنموذجًا يحتذى به في مجال مواكبة الجهود التنموية في قارة أفريقيا.

وأضاف خلال مشاركته في القمة السعودية الأفريقية، أن المملكة لها دور ريادي في دفع عجلة التنمية في منطقة القرن الأفريقي.

وانطلقت في الرياض قمة سعودية - أفريقية تؤسس لتعاون استراتيجي بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والأمنية، والثقافية، بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والاستقرار.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والدول الأفريقية (74.735) مليار ريال سعودي (20 مليار دولار) في 2023، مثلت الصادرات منها 53.071 مليار ريال (14 مليار دولار)، فيما بلغت الواردات 21.664 مليار ريال (5.8 مليار دولار).

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