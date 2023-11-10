الرئيس الصومالي: نسعى لنمو اقتصادي يعتمد على القطاع الخاص ونتطلع لاستثمارات سعودية كبيرة ببلادنا

جدد حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال، دعوته العمل من أجل وقف إطلاق النار في فلسطين وإحياء عملية السلام من أجل تحقيق الحل المبني على أساس الدوليتين في أقرب وقت ممكن.

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وأكد الرئيس الصومالي، خلال كلمته بالقمة السعودية الأفريقية في الرياض، سعي بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع المملكة، مثمنًا الدور الكبير للمملكة في جهودها لتحقيق الاستقرار بالقارة الإفريقية، مشيدًا بالنجاح الاقتصادي الظاهر الذي حققته المملكة بفضل رؤية خادم الحرمين وولي عهده.

وأشار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إلى أن بلاده تعمل بكل جهد من أجل الوصول لاستقرار اقتصادي من خلال استراتيحية اقتصادية مبنية على الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة، متابعًا: نسعى لنمو اقتصادي يعتمد على القطاع الخاص من خلال فتح أفاق للفرص الاستثمارية في كافة المجالات.

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وشدد حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال، على تطلع بلاده لاستثمارات سعودية كبيرة من أجل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة، مؤكدًا أن العلاقات الإفريقية لا يمكن أن تشهد ازدهارًا بدون الاعتماد على استثمارات القطاع الخاص.

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