رئيس القمر المتحدة: انعقاد القمة السعودية الأفريقية يُنمّي العلاقات ويفتح آفاقًا للتعاون

أكد عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة أن انعقاد القمة السعودية الأفريقية يُنمّي العلاقات بين المملكة العربية السعودية وأفريقيا ويفتح آفاقًا للتعاون والشراكة.

وقال خلال كلمته التي ألقاها في القمة السعودية الأفريقية ," إن العالم يمر بصراعات كثيرة ومهمة وهناك آلاف البشر يخسرون أرواحهم ومجتمعات كثيرة تعيش في وضع سيئ من خوف وفقر,واقتصاد بلدنا تعرض لأزمة غذائية وضاعفها فيروس كوفيد 19" , مشدداً على أهمية العمل مع الوسطاء لتوفير الأمن وإعادة الأمل.

وأشار إلى أن المملكة ودول أفريقيا لديهم كل الإمكانات لخلق جو يستطيعون فيه أن يمكنوا أفريقيا وشعبها من الاستفادة من الممكنات الاقتصادية فيما بينهم , وتوفير إمكانات التقنية التي تسهم في تقوية الشراكة , مرحباً بوجود بعض الدول الجديدة في "البريكس" ومن ضمنها المملكة التي ستقدم المزيد من العطاء الوفير.

وفي ختام كلمته نوه بالشراكات القوية بين المملكة العربية السعودية ودول أفريقيا , مما يساعد على تنامي العلاقات الوطيدة بين المملكة وهذه الدول.