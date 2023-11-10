إنفوجرافيك | أبرز ما ذكره عدد من زعماء الدول الإفريقية خلال القمة السعودية الأفريقية

افتتح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أعمال القمة الأفريقية السعودية بالرياض، بحضور عدد من رؤساء وحكومات الدول الافريقية.

ورحب في بداية كلمته بالقادة الحضور، مجددا دعوته لإيقاف الحرب والتهجير القسري في غزة.

وقبل بدء القمة التقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد وأصحاب الفخامة قادة ورؤساء الدول المشاركة. عقب ذلك، بدأت أعمال القمة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وألقى عدد من قادة ورؤساء الدول، كلمات أشادوا فيها بدور المملكة العربية السعودية في التنمية خاصة في قارة أفريقيا.

وترصد "الوئام" في هذا "الإنفوغراف" أبرز ما ذكره عدد من زعماء الدول الإفريقية خلال القمة السعودية الأفريقية.