جنوب أفريقيا تستدعي سفير إسرائيل بسبب العدوان على غزة

قررت جنوب أفريقيا استدعاء سفير إسرائيل بسبب العدوان على غزة.

وقالت وزارة الخارجية في بريتوريا اليوم الجمعة إن جنوب أفريقيا استدعت سفير الاحتلال، إلياف بيلوتسركوفسكي، لمناقشة سلوكه الذي وُصفت بأنه مؤسف فيما يتعلق بالحرب في غزة.

وأضافت الوزارة في بيان أن بيلوتسركوفسكي تسلم أمر الاستدعاء الخميس، لكنها لم تذكر تفاصيل بشأن سلوكه.