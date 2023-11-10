ولي العهد يستعرض مع أمير قطر العلاقات الأخوية الوطيدة وتطورات الأوضاع في غزة

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر اليمامة بالرياض، اليوم، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما جرى استعراض المستجدات الراهنة خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة وجهود وقف العدوان عليها وحماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل عاجل ، بإلإضافة إلى بحث سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر الاستقبال الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضر من الجانب القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، والسيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة، وكبار المسؤولين أعضاء الوفد الرسمي.