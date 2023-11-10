ولي العهد يبحث مع رئيسي تشاد ونيجيريا ورئيس مجلس السيادة السوداني علاقات التعاون

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم الجمعة، الرئيس محمد إدريس رئيس جمهورية تشاد، والرئيس بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، والرئيس عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، وذلك على هامش انعقاد القمة السعودية الأفريقية.

وجرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون في مختلف المجالات الفرص الواعدة لتطويرها.

حضر اللقاءات الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.