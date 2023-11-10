وجهان جديدان في قائمة ألمانيا استعدادًا لمباراتي تركيا والنمسا

أعلن جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا الشاب، استدعاء وجهين جديدين ضمن قائمة تضم 27 لاعبا استعدادًا لمباراتي تركيا والنمسا الوديتين.

ويستضيف المنتخب الألماني نظيره التركي في العاصمة برلين يوم 18 نوفمبر الجاري ثم يحل ضيفا على نظيره النمساوي في فيينا بعدها بثلاثة أيام، في آخر مبارياته في عام 2023 .

واستدعى ناجلسمان مارفين دوكش مهاجم فيردر بريمن ويانيس بلاسفيتش حارس مرمى لايبزيج إلى قائمة منتخب ألمانيا لأول مرة في مسيرتهما.

وقال ناجلسمان، فيما أبرزته وكالة الأنباء الألمانية اليوم الجمعة "دوكش لديه معايير جيدة. هو يعرف نيكلاس فولكروج بشكل جيد للغاية، وبالتأكيد هذا عنصر آخر يمكنه مساعدتنا".

من جانبه، عبر دوكش عن سعادته باختياره للمرة الأولى في المنتخب الأول، مشيرا إلى أن هذا يجعله "يدرك أنه يسير على الطريق الصحيح – ومن الواضح- تماما أن هذا الحلم أصبح حقيقة".

وأضاف "لا يمكنك أن تذهب لمستوى أعلى من هذا في كرة القدم، إذا سمح لك باللعب في منتخب بلادك. لهذا السبب أعتقد أن الحلم الصغير سيتحقق".

في المقابل، يفتقد ناجلسمان جهود النجم الشاب جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخي بسبب إصابة عضلية تعرض لها في مباراة جالاطا سراي التركي.

وعن المباراتين، قال ناجلسمان "أتطلع حقا إلى المباراتين. ستكون الأجواء حماسية وصاخبة. سيتواجد أيضا العديد من المشجعين الأتراك في الاستاد في برلين. وتشكل المباراة أمام النمسا مواجهة بين جارين، هي مباراة بارزة في مدينة جميلة."

وضمن المنتخب الألماني بالفعل المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) باعتباره منتخب الدولة المنظمة، وبالتالي يخوض فقط مباريات ودية خلال فترات التوقف الدولي.

وسيتحدد منافسو المنتخب الألماني في مجموعته بالبطولة الأوروبية عبر القرعة المقررة في الثاني من ديسمبر المقبل.