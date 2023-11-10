بـ”هاتريك” بنزيما.. الاتحاد يكسر سلسلة إخفاقاته على حساب أبها

قاد كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، فريقه لتحقيق فوز كاسح وثمين على ضيفه أبها بنتيجة 4-2 على ستاد "الأمير عبدالله الفيصل" مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة 13 من دوري روشن للمحترفين.

وجاء الانتصار تحت قيادة المدرب المؤقت حسن خليفة، وفي أول مباراة بعد إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو.

وكسر الاتحاد سلسلة نتائجه السلبية حيث فشل في الفوز في المباريات الخمس الماضية، بتعادله 3 مرات، وخسارته مرتين.

وحقق الاتحاد فوزه الأول في دوري روشن منذ فوزه على الفتح في سبتمبر الماضي.

وهذا هو الفوز السابع للاتحاد منذ بداية الموسم، مقابل 3 تعادلات، و3 هزائم.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن، متخلفًا بفارق نقطة واحدة وراء التعاون، صاحب المركز الرابع.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز الـ13.

ولعب بنزيما دور البطولة في مباراة اليوم، حيث بصم على كل أهداف الاتحاد، بتسجيله 3 أهداف "هاتريك"، وصناعته هدفًا لإيجور كورنادو.

وهذا هو الهاتريك الأول لبنزيما بقميص الاتحاد في كل البطولات.

وجاءت أهداف بنزيما في الدقائق 38 من ركلة جزاء، و67، و69، فيما جاء هدف كورنادو من صناعة بالكعب من المهاجم الفرنسي في الدقيقة 54.

أما ثنائية أبها فأحرزها كارل إيكامبي وفهد الجميعة في الدقيقتين 51 و85 على الترتيب.