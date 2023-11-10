إطلاق مبادرة السوق الرقمي IMPACT تزامنا مع القمة السعودية الإفريقية

أطلقت هيئة الحكومة الرقمية، اليوم الجمعة، مبادرة "السوق الرقمي IMPACT" لأعضاء منظمة التعاون الرقمي ودول الاتحاد الإفريقي، بهدف الإسهام في خلق قيمة للأفراد والمجتمعات وقطاعات الأعمال، والعمل على سد الفجوة الرقمية نحو اقتصاد رقمي شامل ومستدام للجميع، تزامناً مع ختام القمة السعودية الإفريقية.

وتهدف المبادرة إلى بناء البنية التحتية الرقمية، ورفع الإنتاجية وزيادة الكفاءة، وتقديم تجربة أفضل للمستفيدين من الخدمات، وذلك في إطار تعزيز التكامل والعمل المشترك مع دول العالم، وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقال محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، إن المبادرة تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها: رفع إسهام الاقتصاد الرقمي، تسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية في عدد من القطاعات ورفع إسهام القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال.

وستعمل هيئة الحكومة الرقمية مع منظمة التعاون الرقمي والدول المستفيدة، لضمان الاستفادة من المبادرة، التي يشارك فيها عدد من الشركات السعودية، وهي: علم، ثقة، تحكم، تبادل، لين وتيتكو.

وتضمنت الحزمة الأولى من المبادرة مجموعة من المنتجات الرقمية السعودية، وهي: منصة أبشر، منصة نفاذ، منصة فسح، منصة ناجز، منصة استحقاق، منصة سابر، منصة صحتي، منصة مدرستي، منصة Future X.

وتأتي مبادرة "السوق الرقمي IMPACT" ترجمةً لالتزام المملكة العربية السعودية بتعزيز التعاون الرقمي مع دول العالم، ودعم جهودها لتحقيق اقتصاد رقمي شامل ومستدام.