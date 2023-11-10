أمير قطر: بحثت مع أخي الأمير محمد بن سلمان تطورات الأزمة الإنسانية في غزة

قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إنه بحث مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تطورات الأزمة الإنسانية في غزة.

وكتب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عبر حسابه في منصة "إكس (تويتر سابقا)": "بحثت وأخي الأمير محمد بن سلمان اليوم تطورات الأزمة الإنسانية في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهودنا المشتركة لوقف العدوان الإسرائيلي وضمان تدفق متواصل للمساعدات الإنسانية".

وأضاف: "نحن متوافقان أن الأحداث الجارية تثبت أنه لا يوجد بالأفق أي سلام واستقرار في المنطقة دون حل نهائي لقضيتنا العربية في فلسطين بما يضمن حقوقها المشروعة وينهي النزاع بشكل كامل".

وكان قد وصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إلى الرياض، يوم الجمعة، للمشاركة في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والقمة الإسلامية الاستثنائية.

وكان الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه بمطار الملك خالد الدولي.

كما كان في استقباله الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر محمد العطية، ونائب مدير شرطة منطقة الرياض اللواء منصور بن ناصر العتيبي.