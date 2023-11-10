دوري السيدات.. النصر يهزم الهلال ويواصل صدارة الترتيب

في مباراة حماسية، حقق فريق النصر فوزًا مهمًا على غريمه التقليدي الهلال بنتيجة 4-3 في الديربي ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز للسيدات مساء اليوم الجمعة.

افتتحت كلارا التسجيل للنصر، لكن الهلال رد بتسجيل كلاوديا لتعادل النتيجة، وعادت كلارا لتضع النصر في المقدمة مجددًا بالهدف الثاني.

في الشوط الثاني، استطاع الهلال قلب النتيجة بتسجيل إليزابيث وكلاوديا (من ركلة جزاء)، لكن رد النصر بهدف التعادل عبر سامية العوني، واختتمت لينا بوساحة اللقاء بتسجيل هدف رابع من ركلة جزاء.

هذا الانتصار هو الرابع على التوالي للنصر، ما رفع رصيده إلى 12 نقطة، محتفظًا بصدارة جدول ترتيب دوري السيدات.

ويتقدم النصر بفارق 8 نقاط عن الهلال في المركز الرابع، ما يعزز موقعه كمرشح للفوز بلقب الدوري.

وتنتظر الفريقان مواجهات كلاسيكو في الجولة القادمة، حيث يلتقي الهلال مع الاتحاد، بينما يواجه النصر الأهلي.