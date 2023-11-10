نصف مستشفيات غزة خارج الخدمة

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أمام مجلس الأمن الدولي من أن النظام الصحي في قطاع غزة بات "منهكا تماما"، قائلا إن نصف المستشفيات البالغ عددها 36 في القطاع أصبحت خارج الخدمة.

وقال غيبرييسوس: "يستحيل وصف الوضع على أرض الواقع: أروقة مستشفيات مكتظة بجرحى ومرضى وأشخاص يحتضرون، مشارح مكتظة، عمليات جراحية دون تخدير، عشرات الآلاف من اللاجئين".

وأشار إلى وقوع "أكثر من 250 هجوما" على المؤسسات الصحية في غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، مما أدى إلى تدمير أو تضرر العديد من المستشفيات والمراكز الصحية.

يأتي هذا فيما كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، قصفها على مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى.