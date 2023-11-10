مانشيني يعلن قائمة الأخضر السعودي لمباراتي باكستان والأردن

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، قائمة الأخضر استعدادًا لمباراتي باكستان والأردن في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، مساء اليوم الجمعة، قائمة الفريق التي ضمت 28 اسمًا استعدادًا لمباراتي التوقف الدولي المقبل.

ويستضيف المنتخب السعودي نظيره باكستان يوم 16 نوفمبر الجاري على استاد نادي الفتح بالأحساء ضمن الجولة الأولى من التصفيات، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على الأردن يوم 21 من نفس الشهر على استاد عمّان الدولي ضمن الجولة الثانية.

‏‎ويلعب منتخب السعودية في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إلى جانب منتخبات الأردن، وطاجيكستان، وباكستان.

‏‎ويخوض الأخضر معسكرًا إعداديًا في محافظة "الأحساء"، بدءًا من بعد غدٍ الأحد.

قائمة منتخب السعودية استعدادًا لمباراتي باكستان والأردن

محمد العويس، نواف العقيدي، راغد نجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، معاذ فقيهي، حسن كادش، فواز اليامي، مختار علي، عبدالإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري.