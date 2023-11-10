الأول منذ 195 يومًا.. أرقام بالجملة لبنزيما بعد “الهاتريك” أمام أبها

حقق الفرنسي كريم بنزيما، قائد الاتحاد، أرقامًا عدة بعدما تألق وسجل 3 أهداف "هاتريك" في مباراة أبها التي أقيمت مساء أمس الجمعة ضمن دوري روشن للمحترفين.

وسجل بنزيما 3 أهداف، وصنع هدفًا ليفوز الاتحاد بنتيجة 4-2 على أبها في الجولة 13 من دوري روشن، وهي المباراة الأولى التي يخوضها الفريق بعد إقالة مدربه البرتغالي السابق نونو سانتو.

وقاد بنزيما الاتحاد لتحقيق أول فوز بعد 5 مباريات شهدت 3 تعادلات، وخسارتين في دوري روشن.

وسجل بنزيما 3 أهداف في مباراة أبها، بعدما اكتفى بتسجيل 5 أهداف في 10 مباريات سابقة بالمسابقة منذ بداية الموسم الجاري.

وبوصوله إلى الهدف الثامن في دوري روشن، اقتحم بنزيما قائمة هدّافي المسابقة، حيث احتل المركز الثالث، بالتساوي مع أندرسون تاليسكا، نجم النصر.

ولا يسبق بنزيما في ترتيب الهدّافين سوى كريستيانو رونالدو، نجم النصر، بـ12 هدفًا، وألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، بـ10 أهداف.

وسجل بنزيما "الهاتريك" الأول له بقميص الاتحاد في كل البطولات منذ قدومه إلى قلعة "العميد" مطلع الموسم الجاري.

وهذا هو أول هاتريك يسجله بنزيما في كل البطولات منذ 29 أبريل الماضي، أي منذ 195 يومًا، عندما سجل بقميص ريال مدريد ضد ألميريا في الدوري الإسباني.

أيضًا هذا هو الهاتريك رقم 14 في مسيرة بنزيما مع الأندية، بعد 13 هاتريك سابقين، 11 مع ريال مدريد و2 مع ليون.

وسجل بنزيما هاتريك في شباك كل من ميتز، وكريتيل، وأوكسير، وليفانتي، ومالمو، ورايو فاليكانو، وأتلتيك بلباو، وسيلتا فيجو، وباريس سان جيرمان، وتشيلسي، وبلد الوليد، وبرشلونة، وألميريا، وأبها.