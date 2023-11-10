الاتحاد يتوصل لاتفاق مع لوبيتيجي خلفًا لسانتو

كشفت تقارير صحفية أن إدارة الاتحاد توصلت لاتفاق مع الإسباني جولين لوبيتيجي، مدرب وولفرهامبتون الإنجليزي السابق، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة خلفًا للبرتغالي الذي أقيل من منصبه نونو سانتو.

وذكرت صحيفة "الرياضية" في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت أن الاتحاد توصل إلى اتفاق مع جولين لوبتيجي لقيادة الفريق فيما تبقى من الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة أنه يتبقى فقط التوقيع الرسمي بعد مناقشة بنود العقد والاتفاق عليها.

كانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى أن لوبيتيجي هو المرشح الأقرب لتولي مهمة تدريب الاتحاد، بينما استبعدت أن يكون المدرب الجديد هو الهولندي ألفريدو شرودر، مدرب العين الإماراتي السابق.

وتولى لوبيتيجي مهمة تدريب منتخب إسبانيا بين يونيو 2016 حتى يونيو 2018، قبل أن يقود ريال مدريد من يوليو حتى أكتوبر 2018 في تجربة قصيرة.

ودرّب لوبيتيجي إشبيلية في الفترة من يوليو 2019 إلى أكتوبر 2022، ثم خاض تجربة أخيرة مع وولفرهامبتون من نوفمبر 2022 حتى أغسطس الماضي.

ويستعد الاتحاد لخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية في الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.

واستعاد الاتحاد نغمة الانتصارات في دوري روشن بعدما هزم أبها بنتيجة 4-2 مساء أمس الجمعة في الجولة 13.

وكان الاتحاد أعلن يوم الثلاثاء الماضي إقالة نونو سانتو بسبب سوء النتائج، وقاد حسن خليفة مهام تدريب الفريق مؤقتًا.