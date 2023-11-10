الأخبار الاقتصادية

مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يناقش فرص السوق بالمملكة

11 نوفمبر 2023 · < 1 minutes

يستضيف مجلس الأعمال السعودي الأمريكي طاولات مستديرة تنفيذية في مدينة سياتل بولاية واشنطن ومدينة بورتلاند بولاية أوريقون لاستكشاف فرص السوق في المملكة العربية السعودية في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر.

تركز هذه الجلسات الحصرية على الصناعات الرئيسية مثل الرعاية الصحية، والأدوية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ بغرض اكتشاف فرص السوق المربحة في ظل الاقتصاد السعودي سريع الخطى.

تهدف المائدتان المستديرتان التنفيذيتان إلى تعزيز المناقشة حول المشهد الحالي للسوق في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ودفع نمو التصنيع، وتشجيع التوطين، وتسهيل نقل المعرفة داخل المملكة.