مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يناقش فرص السوق بالمملكة

يستضيف مجلس الأعمال السعودي الأمريكي طاولات مستديرة تنفيذية في مدينة سياتل بولاية واشنطن ومدينة بورتلاند بولاية أوريقون لاستكشاف فرص السوق في المملكة العربية السعودية في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر.

تركز هذه الجلسات الحصرية على الصناعات الرئيسية مثل الرعاية الصحية، والأدوية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ بغرض اكتشاف فرص السوق المربحة في ظل الاقتصاد السعودي سريع الخطى.

تهدف المائدتان المستديرتان التنفيذيتان إلى تعزيز المناقشة حول المشهد الحالي للسوق في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ودفع نمو التصنيع، وتشجيع التوطين، وتسهيل نقل المعرفة داخل المملكة.