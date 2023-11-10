كلوب يلمح لإمكانية تغيير مركز أرنولد مع ليفربول

ألمح الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إلى إمكانية تغيير مركز الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد من الظهير الأيمن إلى لاعب وسط.

أرنولد، البالغ من العمر 25 عاما، جرى وضعه كلاعب وسط من جانب جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجترا، في مباراة أندورا قبل أكثر من عامين، لكن كلوب قتها أكد أنه ليس هناك حاجة لوضع اللاعب في مركز خط الوسط.

وسئل كلوب عما إذا كان بوسع أرنولد لعب ذلك الدور، مع الوضع في الاعتبار وجود الكثير من الغيابات في خط الوسط مثل تياجو ألكانتارا وستيفان باجيتش، بالإضافة إلى غيابات أخرى متمثلة في كورتيس جونز وريان جرافنبيرش (إصابة في الركبة).

وقال المدرب، فيما أبرزته وكالة الأنباء الألمانية، "هناك احتمالية لحدوث ذلك، الأمر يعتمد على الموقف والمنافس والكثير من الأشياء".

وأضاف "نعلم أنه يمكنه اللعب في ذلك المركز لكننا إذا وضعناه هناك سنخسر واحدا من أفضل المدافعين في الجهة اليمنى في العالم ، ولا يجب أن ننسى ذلك تمامًا".