تقام اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر العديد من المواجهات الهامة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة آرسنال ضد بيرنلي فى الدوري الإنجليزي، فضلًا عن مواجهة ريال مدريد ضد فالنسيا بالدوري الإسباني.

وفيما يلي نستعرض مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة:

دوري روشن

الأخدود ‏vs الحزم – الساعة 6 مساء على قناة 1 SSC HD

الفيحاء ‏vs الاتفاق – الساعة 6 مساء على قناة 2 SSC HD

الوحدة ‏vs النصر – الساعة 9 مساء على قناة 1 SSC HD

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون ‏vs توتنهام – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

آرسنال ‏vs بيرنلي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

كريستال بالاس ‏vs إيفرتون – الساعة 6 مساء

مانشستر يونايتد ‏vs لوتون تاون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1

بورنموث ‏vs نيوكاسل يونايتد – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني

رايو فاليكانو ‏vs جيرونا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ألميريا ‏vs ريال سوسييداد – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

أوساسونا ‏vs لاس بالماس – الساعة 8:30 مساء

غرناطة ‏vs خيتافي – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد ‏vs فالنسيا – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

ليتشي ‏vs ميلان – الساعة 5 عصرا على قناة AD Sports Premium 1

يوفنتوس ‏vs كالياري – الساعة 8 مساء على قناة AD Sports Premium 1

مونزا ‏vs تورينو – الساعة 10:45 مساء على قناة AD Sports Premium 1

الدوري الألماني

بايرن ميونخ ‏vs هايدنهايم – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

أوجسبورج ‏vs هوفنهايم – الساعة 5:30 عصرا

شتوتجارت ‏vs بوروسيا دورتموند – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 8

دارمشتات 98 ‏vs ماينز 05 – الساعة 5:30 مساء

بوخوم ‏vs كولن – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي

ستاد ريمس ‏vs باريس سان جيرمان – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4

لوهافر ‏vs موناكو – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 4