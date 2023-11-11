مالديني يقترب من منصب المدير الرياضي لنادي الاتحاد

اقترب أسطورة ميلان الإيطالي باولو مالديني من تولي منصب المدير الرياضي لنادي الاتحاد، بحسب الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو".

ونشر رومانو عبر حساب على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن مالديني سيقرر مستقبله قريبًا، حيث يدرس خلال الوقت الحالي العرض المقدم له من نادي الاتحاد.

وكان مالديني يتولى منصب المدير الرياضي بنادي ميلان، قبل أن تتم إقالته في صيف 2023.

وأعلن نادي الاتحاد، الأربعاء، إقالة نونو سانتو من تدريب الفريق، بعد النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في الفترة الماضية.

وأوضح اتحاد جدة أن مساعد المدرب حسن خليفة سيتولى مسؤولية تدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، إلى حين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد، وإعادة تشكيل الجهاز الفني، بما يلبي تطلعات وطموحات النادي وجمهوره.

وتأتي إقالة سانتو (49 عاما) بعد خسارة الفريق أمام القوة الجوية في مجموعات دوري أبطال آسيا 2-0.

وتوج سانتو الذي أشرف على الاتحاد في يوليو 2022 بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي إضافة إلى السوبر المحلي.