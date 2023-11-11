القمة العربية الإسلامية.. أمين عام جامعة الدول العربية: إسرائيل تشن حملة تطهير عرقي في غزة

قال أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، إن إسرائيل تشن حملة تطهير عرقي وإبادة جماعية على غزة.

وأضاف في كلمته بالقمة العربية الإسلامية "مجلس الأمن الدولي فشل في اتخاذ قرار بسبب مواقف دول معينة"، مشيرًا إلى أن طريق إعادة الأمور إلى طبيعتها في غزة سيكون طويلا وصعبا

وتابع: "حل الدولتين ينشده العالم كله إلا الاحتلال الإسرائيلي، ولا حديث عن مستقبل غزة بدون الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وأكمل: "التهجير القسري للشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة جريمة دولية"، داعيا إلى الوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

واختتم: "نرغب في أن تكون الحرب الحالية على قطاع غزة الأخيرة".