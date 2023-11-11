القمة العربية الإسلامية.. مفوض الأونروا: ما شاهدته في غزة سيبقى معي إلى الأبد

طالب المفوض العام لوكالة الأونروا، اليوم السبت، من الدول العربية والإسلامية دعم الوكالة في حرب غزة.

وقال في كلمته بالقمة العربية الإسلامية غير العادية، إن الوضع كارثي وصادم في غزة وكل شيء يشارف على النفاد من غذاء ووقود، وهناك نقص شديد في المواد الطبية وأهل القطاع يشعرون أن الجميع تخلوا عنهم.

وتابع: "الأمور اللوجيستية تقف أمام إيصال المساعدات إلى غزة وأطالب بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون شروط".

وأكمل: "نحذر من امتداد الصراع في غزة إلى باقي المنطقة، والضفة الغربية وصلت إلى نقطة الغليان بسبب الممارسات الإسرائيلية".

وأشار إلى أنه حذر مرارا من ازدواجية المعايير في التعامل مع ما يحدث في قطاع غزة، موضحا أن سكان غزة يشعرون أن العالم تخلى عنهم.

وأكمل: "النساء والأطفال في مدارس الأونروا في غزة في حاجة إلى الطعام والماء وما شاهدته في غزة سيبقى معي إلى الأبد".