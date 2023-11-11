القمة العربية الإسلامية.. العاهل الأردني: الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني دليل على الفشل الدولي

دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، إلى وقف الحرب في قطاع غزة فورا.

وقال في كلمته بالقمة العربية الإسلامية، إن عقلية الاحتلال تريد تحويل غزة إل مكان غير قابل للحياة.

وأضاف العاهل الأردني: "السلام العادل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء مشاهد العنف والقتل".

وأشار إلى أن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني دليل على الفشل الدولي، موضحا أنه لا يمكن القبول بقطع المياه والدواء والغذاء عن غزة.

وأكمل: "القيم الدينية والإنسانية لا تقبل الوحشية التي شهدها العالم خلال الأسابيع الماضية في قطاع غزة".