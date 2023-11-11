القمة العربية الإسلامية.. الرئيس المصري: يجب الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف محاولات تهجير الشعب الفلسطيني

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إن سياسة العقاب الجماعي التي تفرض على أهالي غزة غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس.

وأضاف في كلمته بالقمة العربية الإسلامية، أن الوقت يمر ثقيلا على أهالي غزة الأبرياء، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف كافة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأشار إلى أنه يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى قطاع غزة.

وقال الرئيس المصري: "نحذر من أن التخاذل عن وقف الحرب ينذر بتوسع التحركات العسكرية في المنطقة".

ودعا المجتمع الدولي الضغط من أجل التوصل لحل للقضية الفلسطينية وإحلال السلام.