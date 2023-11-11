القمة العربية الإسلامية.. الرئيس التركي: إسرائيل تحاول الانتقام من أحداث 7 أكتوبر بقتل الأطفال والنساء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الكلمات عاجزة عن وصف ما يحدث في غزة ورام الله.

وأضاف في كلمته بالقمة العربية الإسلامية: "شاهدنا أباء يبحثون عن أفراد عائلاتهم بين حطام المنازل وجثث أطفال تصطف في ممرات المستشفيات في قطاع غزة".

وتابع الرئيس التركي: "إسرائيل تحاول الانتقام من أحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء"، مشيرًا إلى أن العالم يتعامل بجبن وفقدان للضمير مع فيما يحدث في قطاع غزة.

اقرأ أيضا:

القمة العربية الإسلامية.. ولي العهد: نجدد مطالبنا بوقف إطلاق النار في غزة وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية