القمة العربية الإسلامية.. أمير قطر: المجتمع الدولي فشل في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه غزة

قال الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، إن المجتمع الدولي فشل في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يحدث في غزة.

وأضاف في كلمته بالقمة العربية الإسلامية، أن ما يحدث في غزة يشكل خطرا على كافة المستويات.

وتابع: "من كان يتخيل أن المستشفيات في غزة ستقصف علنا"، مشيرًا إلى أن قصف المستشفيات والملاجئ وانتشار جثث الأبرياء أصبحت لا تؤثر على بعض الدول في العالم.

وأكمل: إلى متى يظل المجتمع الدولي يتعامل مع إسرائيل وكأنها فوق القانون".

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