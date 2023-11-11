القمة العربية الإسلامية.. الرئيس الإيراني: أمريكا أججت الحرب على غزة

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن ما يحدث في قطاع غزة أسوأ الجرائم التي شهدها التاريخ.

وأضاف في كلمته بالقمة العربية الإسلامية: "نشكر السعودية لاستضافتها هذه القمة الهامة في ظروف حاسمة تمر بها المنطقة".

وتابع أن الأمة الإسلامية تشهد يوما "تاريخيا" في الدفاع عن المسجد الأقصى، مشيرًا إلى أن الدفاع عن القضية الفلسطينية يكمن في قلوب الشعوب.

وأكمل أن "حرب غزة هي بين محور الخير ومحور الشرور"، داعيا المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.

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