صحف العالم تتغنى بـ”هاتريك” بنزيما أمام أبها في دوري روشن

سلطت الصحف العالمية الضوء على المستوى الرائع الذي ظهر به النجم الفرنسي كريم بنزيما رفقة فريقه الاتحاد في مواجهة أبها بدوري روشن.

نجح بنزيما في قيادة فريقه الاتحاد للفوز على أبها بنتيجة 4-2، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي.

بنزيما سجل 3 أهداف (هاتريك)، وصنع الهدف الرابع لزميله البرازيلي إيغور كورونادو.

ونستعرض فيما يلى ما قالته الصحف العالمية عن هاتريك بنزيما:

شبكة ESPN:

بنزيما يُسجل أول هاتريك له في السعودية، ويقود الاتحاد للفوز على أبها 4-2.

شبكة سكاي سبورتس:

هاتريك وتمريرة استعراضية.. بنزيما يتألق في الدوري السعودي.

توك سبورت:

كريم بنزيما يُسجل ثلاثية مع الاتحاد، بعد خلاف أدى إلى إقالة نونو سانتو، حيث أخفى أي تشتيت خارج الملعب وسجل هاتريك.

ديلي ميل البريطانية:

هل تتابع نونو؟ كريم بنزيما يُسجل هاتريك ويُساعد الاتحاد على العودة إلى طريق الانتصارات، بعد أيام من شجاره مع نونو سانتو الذي أدى إلى إقالته.

ليكيب الفرنسية:

بنزيما يُسجل هاتريك ويُساهم في فوز فريقه الاتحاد، كما نجح في تقديم تمريرة حاسمة.

فوت ميركاتو:

على الرغم من الأحداث التي حدثت باشتباكه مع مدربه نونو سانتو، إلا أن كريم بنزيما لم يبدو منزعجًا يوم الجمعة، حيث سجل هاتريك وسام في فوز الاتحاد على أبها.

لوباريزيان الفرنسية:

هاتريك وتمريرة حاسمة.. أمسية مثمرة لبنزيما الذي لا يُقاوم.