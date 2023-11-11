إصابة مواطن في حادث على طريق الثمامة بالرياض.. والإسعاف الجوي يتدخل

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم، أن الإسعاف الجوي بمنطقة الرياض يباشر حادث بطريق الثمامة.
وقال في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": "بعد التدخل الإسعافي تبيّن وجود مصاب بحالة خطرة تم نقله عبر الإسعاف الجوي بزمن قياسي لمدينة الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني".
#بلاغ_إسعافي | 🚑🚁
حفاظاً على الأرواح #الإسعاف_الجوي بمنطقة #الرياض يباشر حادث بطريق الثمامة، وبعد التدخل الإسعافي تبيّن وجود مصاب بحالة خطرة تم نقله عبر الإسعاف الجوي بزمن قياسي لمدينة الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني. pic.twitter.com/nwXSVNMUY2
— هيئة الهلال الأحمر السعودي (@mediasrca) November 11, 2023