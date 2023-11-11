ضبط منشأة تمارس نشاط حدائق الحيوان بشكل مخالف لنظام البيئة

ضبطت أجهزة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية منشأة تمارس نشاط حدائق الحيوان بشكل مخالف لنظام البيئة في المنطقة الشرقية، السبت.

وأشار المركز عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أنه تم اتخاذ الاجراءات النظامية حيال هذه المنشأة.

ولفت إلى نقل الكائنات محل المخالفة إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز في الرياض.