ميسي يحتفل بالكرة الذهبية مع جماهير إنتر ميامي ويعدهم بـ”موسم مقبل أفضل”

احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي، الجمعة، بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته الاحترافية مع جماهير فريقه إنتر ميامي خلال مباراة ودية أمام غريمه في الدوري الأميركي نيويورك سيتي.

قبل بداية المباراة، توجه ميسي إلى منتصف ملعب "فورت لودردايل" في ولاية فلوريدا، حاملًا الكرة الذهبية في يده، مضاءة فقط بالهواتف المحمولة للمشجعين.

وقال ميسي ردًا على هتافات المشجعين باسمه في المدرجات: "بالنسبة لي، إنه لأمر رائع أن أتمكن من مشاركة هذا الإنجاز معكم. أريد أن أشكر الجميع في ميامي، وليس فقط الموجودين هنا الليلة، على الترحيب بي وبعائلتي".

وأضاف: "إنكم تظهرون لي الحب، وتجعلوني أشعر بأنني في بيتي. نحن هنا في مدينة يسكنها العديد من اللاتينيين حيث أشعر بالراحة".

تابع ميسي: "نحن هنا معًا منذ فترة قصيرة ولكننا حققنا بالفعل أشياء عظيمة، بما في ذلك اللقب الأول في تاريخ النادي (لقب الرابطتين - بطولة تجمع بين فرق من الدوريين الأمريكي والمكسيكي)".

وختم: "ليس لدي أدنى شك في أن الموسم المقبل سيكون أفضل، وسنستمر في الاستمتاع والفوز بالألقاب".