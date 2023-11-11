أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، إدانة بلاده ورفضها القاطع للحرب الشعواء على غزة، مشددا على وجوب الوقف الفوري للعمليات العسكرية.

كما أضاف أن استمرار الحرب في القطاع يمثل فشلاً لمجلس الأمن، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين.

وتابع أن فتح الممرات الإنسانية في غزة فوراً بات أمراً حتمياً، مشدداً على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل مسؤولية الانتهاكات ضد المدنيين في غزة.

في هذا الإنفوغراف تستعرض "الوئام" أبرز ما ذكره ولي العهد خلال ترؤسه القمة العربية الإسلامية غير العادية.