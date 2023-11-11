إعلان الرياض.. السعودية ترسم استراتيجيتها في أفريقيا بـ 4 محاور

أصدرت القمة السعودية الإفريقية، والتي عقدت اليوم الجمعة بالمملكة العربية السعودية، البيان الختامي للقمة، وذلك تحت عنوان "إعلان الرياض".

أكدت القمة الانحياز لحل وتسوية كافة النزاعات بالقارة الإفريقية من خلال الوسائل السلمية، كما اعتمدت القمة السعودية ـ الإفريقية الأولى البيان الذي أعده وزراء المالية والاقتصاد والاستثمار وكبار المسئولين حول مجالات التعاون السعودي الإفريقي المشترك الاقتصادي والتجاري والتنسيق المشترك في المحافل الدولية والإقليمية، وتركز القرارات التي اعتمدها الرؤساء وممثلي الدول الإفريقية والسعودية علي عدة قرارات تعاون اقتصادية وتنموية بإجمالي ٧٦ مليار دولا ومنها الترحيب بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية لتعزيز التعاون في مجالات موارد المياه بقيمة مليار دولار.

وشددت القمة على الترحيب بالمبادرة السعودية لاستثمار ٢٥ مليار دولار في الدول الإفريقية في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتجارة وغيرها من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين، وترسيخ دعائم الشراكة السعودية والإفريقية في عدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الشراكة الزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية، وعقد شراكات جديدة بين الكيانات الإفريقية والسعودية، بالإضافة إلى إيجاد منصة للمصدرين والمستوردين من الجانبين، واستعراض فـرص التعاون في قطاع الطاقة واستدامتها لتمكين وتعزيز النمو الاقتصادى.