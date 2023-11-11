مركز الأزمات والكوارث بمكة يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول

دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.
وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إن التحذير نظرًا لتعرض جميع محافظات المنطقة لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة شديدة السرعة تصل إلى 60 كلم/ ساعة، وجريان للسيول، من (الإثنين) المقبل إلى (الخميس) وتشتد غزارتها يومي (الثلاثاء) و(الأربعاء).
مركز إدارة الأزمات والكوارث بـ #إمارة_مكة
يهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر
وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، نظرًا لتعرض جميع محافظات المنطقة لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة شديدة السرعة تصل إلى 60 كلم/ ساعة، وجريان للسيول، من (الإثنين) المقبل إلى… pic.twitter.com/7G2gkNlMTP
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) November 11, 2023