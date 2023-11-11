الاتفاق يتعثر مجددًا أمام الفيحاء.. والأخدود يهزم الحزم

تعثر الاتفاق مرة أخرى بالتعادل مع الفيحاء بدون أهداف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة 13 من دوري روشن للمحترفين، والتي شهدت أيضا فوز الاخدود على الحزم 2 / 1.

وكان الاتفاق فشل أيضًا في الفوز على الرائد في الجولة الماضية، واكتفى بالتعادل.

وفشل الاتفاق والفيحاء في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع، كما رفع الفيحاء رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثانية، فاز الاخدود على الحزم 2 / 1.

وسجل هدفي الأخدود ليندر تاوامبا في الدقيقتين 20 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف الحزم انطونيو خوسي دي كارفاليو في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد حمد فارس آل منصور لاعب الأخدود في الدقيقة 63.

ورفع الأخدود رصيده إلى عشر نقاط في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد الحزم عند سبع نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.