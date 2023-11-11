المملكة وكوت ديفوار تتفقان على إنشاء مجلس أعمال مشترك

وقّع اتحاد الغرف السعودية والاتحاد العام للمؤسسات الإيفواري، مذكرة تفاهم، اليوم السبت، لإنشاء مجلس أعمال سعودي إيفواري مشترك.

تهدف مذكرة التفاهم لتعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة وجمهورية كوت ديفوار، وذلك بالتزامن مع أعمال القمة السعودية الإفريقية التي استضافتها العاصمة الرياض.

مثّل الجانبان في التوقيع كلاً من رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، ورئيس اتحاد المؤسسات الإيفواري أحمد سيسي.

مهام المجلس الجديد

يضطلع المجلس بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي.

ويوفّر المجلس منصة لرجال الأعمال السعوديين والإيفواريين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية.

وسيفتح المجلس مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال بالبلدين وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق وتنظيم المعارض والمؤتمرات وزيارات الوفود التجارية.