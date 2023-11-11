آخرهم بنزيما.. 8 لاعبين سجلوا “هاتريك” في دوري روشن هذا الموسم

انضم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الاتحاد، إلى قائمة اللاعبين الذين سجلوا 3 أهداف "هاتريك" في مباراة واحدة خلال الموسم الجاري من دوري روشن للمحترفين.

وتألق بنزيما وسجل 3 أهداف، وصنع آخر ليقود الاتحاد لفوز كبير على ضيفه أبها بنتيجة 4-2 مساء أمس الجمعة ضمن الجولة 13 من المسابقة.

وتكمن أهمية الفوز أنه جاء بعد 5 مباريات، شهدت تعثر الاتحاد بالتعادل 3 مرات، والخسارة مرتين.

ورفع بنزيما رصيده في الدوري هذا الموسم إلى 8 أهداف، في المركز الثالث بين قائمة هدّافي المسابقة.

وبات بنزيما ثامن لاعب يسجل "هاتريك" في مباريات الموسم الجاري من الدوري، حيث سبقه 7 لاعبين.

8 لاعبين سجلوا "هاتريك" في دوري روشن هذا الموسم

روبرتو فيرمينو (الأهلي)

ضد الحزم في الجولة الأولى

مالكوم أوليفيرا (الهلال)

ضد أبها في الجولة الأولى

كريستيانو رونالدو (النصر)

ضد الفتح في الجولة الثالثة

ألكسندر ميتروفيتش (الهلال)

ضد الاتحاد في الجولة الخامسة

أوديون إيجالو (الوحدة)

ضد ضمك في الجولة السادسة

برنارد مينساه (الطائي)

ضد الاتفاق في الجولة السابعة

كريستيان تيو (الفتح)

ضد الوحدة في الجولة الثامنة

كريم بنزيما (الاتحاد)

ضد أبها في الجولة 13