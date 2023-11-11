النصر يُسقط الوحدة بثلاثية ويواصل مطاردة الهلال

واصل النصر مطاردة غريمه الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري روشن، بعدما هزم مضيفه الوحدة بنتيجة 3-1 على ملعب "مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية" مساء اليوم السبت ضمن الجولة 13 من المسابقة.

ورفع النصر رصيده من النقاط إلى 31 ليعزز موقفه في المركز الثاني بجدول الترتيب.

ويبتعد النصر عن الهلال، الذي يحتل الصدارة منذ فترة طويلة، بفارق 4 نقاط فقط، حيث كان الزعيم فاز بدوره على التعاون أمس الجمعة.

أما الوحدة فتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز التاسع.

وسجل ثلاثية النصر أليكس تيليس، وعبدالإله العمري، وكريستيانو رونالدو في الدقائق 11، و39، و49 على الترتيب.

أما هدف حفظ ماء الوجه للوحدة فجاء بتوقيع أنسيلمو دي مورايس في الدقيقة 81.

وألغى الحكم هدفين سجلهما النصر بداعي التسلل، أولهما لأندرسون تاليسكا في الدقيقة 64، وثانيهما لعبدالرحمن الغريب في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن الشوط الثاني.