قالوا في القمة العربية- الإسلامية غير العادية

شهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي افتتاح القمة، أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الرفض القاطع للحرب الشعواء في غزة، ودعا إلى وقفها فورًا.

وقال ولي العهد إن المملكة تطالب بوقف لإطلاق النار وإدخال المساعدات، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تتحمل مسؤولية الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين.

ودعا إلى إنهاء الحصار على غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، مؤكدا الإدانة والرفض القاطع للحرب الشعواء في غزة.

ويستعرض إنفوجرافيك "الوئام" أبرز ما جاء في كلمات قادة القمة العربية الإسلامية في الرياض: