من قلب الرياض.. المسلمون والعرب يعلنون قراراتهم من أجل غزة

أدان قادة الدول العربية والإسلامية الذين شاركوا في القمة المشتركة غير العادية في الرياض بشدة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة والجرائم التي ترتكبها "الاحتلال الاستعماري" في الضفة الغربية.

وطالب القادة في بيانهم الختامي بشدة بوقف فوري للحرب.

كما دعوا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار حاسم وملزم يفرض وقف الهجمات الإسرائيلية، مع التأكيد على ضرورة تقييد سلطة الاحتلال التي تنتهك القانون الدولي.

وشددوا أيضًا على الحاجة إلى اتخاذ قرار يدين استهداف إسرائيل للمستشفيات في قطاع غزة ويطالب بإيقاف منع دخول المساعدات الإنسانية والمياه والطعام والوقود، بالإضافة إلى قطع الكهرباء والاتصالات والإنترنت.

وفي ختام القمة، حمل القادة، إسرائيل مسؤولية استمرار النزاع وتصاعده، وأكدوا ضرورة التصدي بقوة لتلك الأفعال التي تعرقل الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ويستعرض إنفوجرافيك "الوئام" أبرز ما جاء في البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض: