ولي العهد يلتقي قادة مصر وإيران وتركيا وفلسطين وباكستان

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم السبت، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة، والرفض القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، وتحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته.

كما جرى الاتفاق على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق الوثيق بين المملكة ومصر خلال الفترة المقبلة لتأكيد الرؤية العربية والإسلامية بشأن القضية الفلسطينية.

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

والتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة في قطاع غزة.

وأكد ولي العهد إدانة ورفض المملكة القاطع لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها، والدعوة للإفراج عن الرهائن والمحتجزين وحفظ الأرواح والأبرياء.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

والتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكد ولي العهد خلال اللقاء، أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة يتطلب جهداً جماعياً منسقاً للقيام بتحرك فعّال لمواجهة هذا الوضع المؤسف، والعمل لفك الحصار بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمين المستلزمات الطبية للمرضى والمصابين في غزة.

كما جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية السعودية التركية في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

والتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في فلسطين والجهود المبذولة تجاهها.

وأكد ولي العهد، تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، ورفض المملكة القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة.

كما أكد استمرار المملكة في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.

رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية

والتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أنوار الحق كاكر رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة في قطاع غزة والجهود المبذولة تجاهها.

وأكد ولي العهد أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.