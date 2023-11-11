“هاتريك” مبابي يقود سان جيرمان لقمة الدوري الفرنسي

اعتلى باريس سان جيرمان قمة الدوري الفرنسي، عقب فوزه على ستاد ريمس بثلاثية دون رد خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة 12 من المسابقة.

وتقمص كيليان مبابي دور البطولة لسان جيرمان بتسجيله الأهداف الثلاثة "هاتريك" في الدقائق 3 و59 و82.

ورفع مبابي رصيد أهدافه إلى 13 هدفا في الدوري الفرنسي هذا الموسم ليعتلي صدارة ترتيب الهدافين بفارق 6 أهداف أمام أقرب ملاحقيه أكور أدامز مهاجم مونبيلييه.

سان جيرمان رفع رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الجدول، بفارق نقطة واحدة أمام نيس.

وبات هذا الفوز هو الثامن لسان جيرمان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في 3.

بينما توقف رصيد ستاد ريمس عند 20 نقطة في المركز الرابع.

وأصبحت هذه الخسارة هي الرابعة لريمس في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراتين.