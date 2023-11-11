ثنائية يوفنتوس أمام كالياري تصعد به إلى الصدارة مؤقتًا

خطف يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت، بعد فوزه على ضيفه كالياري بهدفين مقابل واحد في مباراة أقيمت على "أليانز ستاديوم" مساء اليوم السبت في الجولة 12.

وتقدم البرازيلي بريمر ليوفنتوس في الدقيقة 60، ثم عزز دانيلي روجاني التقدم بهدف ثانٍ عند الدقيقة 70.

وأحرز ألبرتو دوسينا هدف كالياري الوحيد في الدقيقة 74.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 29 نقطة ليقفز إلى الصدارة بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان.

لكن يمكن للنيراتزوري أن يستعيد موقعه في الصدارة حال فاز على ضيفه فروسينوني غدا الأحد.

من جانبه، توقف رصيد كالياري عند 9 نقاط في المركز السابع عشر.