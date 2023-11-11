جدول ترتيب هدّافي دوري روشن بعد نهاية الجولة 13

يواصل كريستيانو رونالدو، قائد النصر، تصدره قائمة هدّافي دوري روشن للمحترفين بعد نهاية الجولة 13 من المسابقة.

وسجل النجم البرتغالي هدفًا قاد به النصر لتحقيق الفوز على الوحدة بنتيجة 3-1 مساء اليوم السبت.

ورفع رونالدو رصيده إلى 13 هدفًا في المركز الأول بقائمة هدّافي المسابقة.

ويتفوق الدون على الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، بفارق 3 أهداف.

كان ميتروفيتش قلص الفارق بينه ورونالدو إلى هدفين فقط بعد أن هز شباك التعاون مساء أمس الجمعة، قبل أن يعيد مهاجم النصر الفارق إلى 3 أهداف مرة أخرى اليوم.

ويأتي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، في المركز الثالث برصيد 8 أهداف، بعد تسجيله 3 أهداف "هاتريك" ضد أبها.

ويتساوى أندرسون تاليسكا، نجم النصر، مع بنزيما في المركز الثالث بـ8 أهداف.

جدول ترتيب هدّافي الدوري السعودي

كريستيانو رونالدو (النصر).. 13 هدفًا.

ألكسندر ميتروفيتش (الهلال).. 10 أهداف.

كريم بنزيما (الاتحاد).. 8 أهداف.

أندرسون تاليسكا (النصر).. 8 أهداف.

سالم الدوسري (الهلال).. 7 أهداف.

مراد باتنا (الفتح).. 7 أهداف.

موسى ديمبلي (الاتفاق).. 7 أهداف.